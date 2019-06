Hiina pandadiplomaatia tõi Putini näole naeratuse

Xi külastab Venemaad ajal, mil Moskva suhted lääneriikidega on tõsises madalseisus ning Pekingi suhetes Washingtoniga on ilmnenud mõrad kaubandussõja tõttu.

Nii Venemaa kui Hiina tahavad näidata, et nende omavahelised suhted paranevad. Samal ajal on lääneriikide liidrid kogunenud Prantsusmaale, et mälestada Normandia dessandi 75. aastapäeva. Putinit üritusele ei kutsutud ning president ei teinud sellest suurt numbrit. Ta põhjendas: «Me ei kutsu samuti kõiki kõigile üritustele. Miks peaks ma kõikjale kutsutud olema?»