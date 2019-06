Kreml: Venemaa ei muuda Londoniga suhete parandamiseks oma käitumist

«Ei, me ei muuda (käitumist), sest ainus, mida Venemaa tahab, on teineteise huvidele toetuvad kasulikud suhted, mis põhineksid vastastikusel austusel,» vahendas Vene uudisteagentuur Interfax Kremli pressisekretäri Dmitri Peskovi sõnu.

Peskov ütles Peterburi majandusfoorumil vastuseks Interfaxi küsimusele veel, et Vene-Briti suhteid kahjustavad ka «teised ilmingud», mille tagajärgi on kahepoolstes suhetes näha.

Briti peaministri Theresa May esindaja ütles neljapäeval, et Venemaaga on võimalik uusi suhteid alustada vaid siis, kui ta oma käitumist muudab.