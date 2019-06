Rootsis Linköpingi linnas toimus kortermajas võimas plahvatus

«Meie oleme saanud infot, et mitu inimest on kergemalt vigastatud,» lausus SVT-le politsei pressiesindaja Björn Öberg. «Sündmuskohal on väga palju rahvast. Vaja on sisse piirata suur ala, et asjasse mitte puutuvad inimesed sinna ei satuks. Me piirame sisse umbes kuus kvartalit.»

Teine politse kõneisik Åsa Willsund lausus Rootsi Raadiole, et ülevaade toimunust on esialgu ebaselge. «Praeguse seisuga kahtlustame, et toimunud on kuritegu, aga me ei saa ka välistada, et tegu on õnnetusega, seda peab näitama tehniline uurimine sündmuskohal,» ütles ta.

Östgötalandi maakonna pressiesindaja Katarina Nestor kinnitas kohalikule raadiole, et 19 kergemalt vigastatud inimest on toimetatud haiglasse Motalas ning igaks juhuks on viidud Linköpingi ja Norrköpingi haiglad kõrgendatud valmisolekusse.

Massive explosion in central Linköping, Sweden destroys building facades and blows out windows. Reports of light injuries & 14 ambulances on the scene. https://t.co/2XDBKnoeOj pic.twitter.com/O3NsitLeeD — Hugo Kaaman (@HKaaman) June 7, 2019

Teateid inimestelt, kes kuulsid plahvatust Hamngatani ja Ådalagatani tänavate ristmikul, hakkas politsei saama kella 9.02 ajal hommikul (Eesti aja järgi kell 10.02).

Viiekorruselisel majal, kus plahvatus toimus, on täielikult purustatud aknad ja rõdud. Majas on lisaks korteritele ka äriruume.

Seoses plahvatusega pole kedagi vahi alla võetud ning selle toimumise asjaolud on jätkuvalt ebaselged. Esialgu pole politsei otsustanud teisi hooneid evakueerida.

Several injured in the explosion in Linköping. The pictures show the devastation https://t.co/ICJh2MKxHo pic.twitter.com/kWzxJTQS5H — BOC Intel (@blackopscyber1) June 7, 2019

«Ma istusin oma korteris arvuti eest. Ma hüppasin püsti, kui pauk käis. Kogu maja värises ja asjad kukkusid põrandale,» jutustas SVT-le Ove, kes elab paralleeltänaval majast, kus toimus plahvatus. «Ma läksin õue ja nägin, et see oli teisel pool tänavat. Siis nägin kõiki eest lennanud aknaid.»