Hunt: Merkel vihjas EL-i valmisolekule pidada uusi Brexiti-kõnelusi

Hunt, kes on üks ligi tosinast peaminister Theresa May mantlipärijaks pürgivast kandidaadist, ütles täna, et rääkis Merkeliga sel nädalal Normandia dessandi 75. aastapäeva üritusel ning on veendunud, et May ja EL-i vahel saavutatud kokkuleppe muutmine on võimalik.