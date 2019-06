Venemaal kerkivad Vladimir Putini hauakivid

Agit Rossija on mõnede hauakivide eest vastutuse võtnud. Aprillis Meduzale intervjuu andnud liikumise kõneisiku Grigori Kudrjavtsevi sõnul püütakse kompenseerida seda, et Venemaal toimub vähe meeleavaldusi.

Venemaa sotsiaalmeediavõrgustiku VK kasutajad teatasid märtsis, et VK on asunud hauakividest üles laetud pilte eemaldama. Sotsiaalmeediaplatvormi kõneisik ütles toona Meduzale, et VK sai piltide osas kaebusi, sest mõnede kasutajate jaoks olid need eksitava sisuga. Pole selge, kes väidetavate eksitava sisuga piltide osas kaebusi esitasid.