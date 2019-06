ÜRO JN pikendas EL-i missiooni Liibüa relvaembargo jõustamisel

Saksamaa ütles julgeolekunõukogus, et ÜRO relvaembargot rikkudes Liibüasse toimetatud relvad on olnud peamine takistus lahingute lõpetamiseks Tripolis ja poliitiliste kõneluste taasalustamiseks.

Prantsusmaa ütles, et relvaembargo jõus hoidmine on «praegu suurem prioriteet kui kunagi varem» ning Suurbritannia hoiatas, et relvade vool Liibüasse kahjustab väljavaateid relvarahuks.