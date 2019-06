WSJ: Põhja-Korea liidri tapetud poolvend oli CIA informaator

Paljud üksikasjad luureagentuuri ja Kim Jong-nami suhtest on siiski hämarad. Paljude endiste ametiisikute sõnul ei olnud Kim Jong-uni poolvennal teatavasti Põhja-Koreas võimu ning ta ei saanud pakkuda kuigi detailset informatsiooni riigi olukorrast.

Lõuna-Korea on süüdistanud tema surmas Põhja-Korea võime.

Wall Street Journali sõnul näitavad CIA kohtumised Kim Jong-uni poolvennaga, kui kaugele on Ühendriikide luure valmis minema, et hankida teavet sellest isoleeritud riigist. Lehe allika andmeil tundsid luureagentuuri ametnikud kergendust, et nende kontaktid Kim Jong-namiga ei tulnud avalikuks kohe tema surma järel.