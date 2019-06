Miks Boris Johnson end peidab?

Konservatiivid valivad omale kümne kandidaadi seast uue juhi, kellest saab ühtlasi ka Ühendkuningriigi uus peaminister. Uus peaminister peaks ametisse astuma juuli lõpus.

Euroopa Liidust lahkumise nimel 2016. aastal kampaaniat teinud Boris Johnsonit peetakse küll suureks favoriidiks, ent mees ise on viimastel nädalatel avalikkuse eest justkui peitu pugenud.

Konkurendid on asunud Johnsonit kritiseerima, sest ta on lubanud rikaste maksukoormust vähendada ning öelnud, et Brexiti võib lõpule viia ka ilma lahkumisleppeta. Kõige rohkem morjendab konkurente aga see, et Johnson hoiab juhivalimiste eel madalat profiili.

Matt Hancock. FOTO: ANDY RAIN / EPA / Scanpix

Kandidaat Matt Hancock ütles: «Ma arvan, et igaüks, kes tahab saada uueks peaministriks, peaks olema avatud kriitikale ja peaks andma aru.»

Tema hinnangul peaks kõik kandidaadid osalema välja pakutud teledebattides. Neilt, kes ei soovi osaleda, tuleks Hancocki sõnul uurida, miks nad seda teha ei taha.

Teine kandidaat, Mark Harper ütles Johnsoni kohta: «Kui sul pole midagi varjata, siis ei ole sa vastu ka küsimustele vastamisele.»

Johnsoni kõneisik ei vastanud Reutersi päringule. Vastamisest keeldus Reutersi reporteri sõnul täna hommikul ka Johnson ise. Tema kampaania peaks avalöögi saama homme.

Daily Mail kirjutas juhtkirjas, et Johnsonil on aeg oma punkrist välja tulla. «Tavaliselt nõuab ta meedialt tähelepanu...nüüd on ta juba nädalaid olnud oma kaevikus ja välja sülitanud ebamääraseid poliitilisi ideid.»

Rivaalide hinnangul väldib Johnson tähelepanu, sest üks halb nali või rumal sõna võib röövida temalt võimaluse peaministriks tõusta.

Johnson sai tuntuks Euroopa Liidu suhtes kriitilise ajakirjanikuna Brüsselis. Seejärel liitus ta konservatiivide ridadega ning tõusis 2008. aastal Londoni linnapeaks.

Enne Brexiti referendumit ärritas ta eurooplasi sellega, et võrdles ELi eesmärke Adolf Hitleri ja Napoleoni omadega. Samas kirjutab Reuters, et Johnsoni ekstsentrilisus ja kiire taip on aidanud ta välja mitmest skandaalist.

Michael Gove. FOTO: Alastair Grant / AP / Scanpix

2016. aastal pärast David Cameroni tagasiastumist oli Johnson favoriit ka peaministri ametikohale, kuid tema kandidatuuri lasi põhja kunagine lähedane liitlane Michael Gove, kes teatas viimasel hetkel, et kandideerib hoopis ise erakonna juhiks. Uutel juhivalimistel lähevad Gove ja Johnson omavahel vastamisi.

Gove saatis eile Johnsoni suunas teele torke. Ta ütles, et kui mehed peaksid lõppvoorus omavahel vastamisi minema, siis ei tohiks Johnson uuesti alla anda.