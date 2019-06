Trudeau sõidab Trumpiga kaubandust ja Hiinat arutama

Uus lepe allkirjastati novembris ning selle eesmärk on vahetada välja senine Põhja-Ameerika Vabakaubanduslepe (NAFTA). Pakt vajab mõlema riigi parlamendi heakskiitu. Washingtonis aga nõuavad demokraadist seadusandjad rangemaid tööstandardeid ning on vastu punktile, mis kaitseb ravimifirmasid konkurentsi eest.

Trudeau kantselei ütles neljapäeval, et kohtumisel Trumpiga tõstatab ta ka kahe Hiinas kinni peetud kanadalase probleemi. Peking pidas eksdiplomaat Michael Kovrigi ja ettevõtja Michael Spavori kinni 10. detsembril.

Oodatakse, et Trump kohtub hiljem juunis Jaapanis toimuval G20 tippkohtumisel Hiina presidendi Xi Jinpingiga.

Kanada kunagine peaminister Jean Chretien olevat meedia andmeil ja anonüümsete allikate sõnul öelnud, et Kanada peaks Hiinaga suhete parandamiseks ja kahe kanadalase kättesaamiseks väljaandmispalve tagasi lükkama.

Freelandi sõnul austab ta Chretieni, kuid rõhutas, et küsimus on selles, kas Kanada on seadusriik või mitte.