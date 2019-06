Salvini võitleb migrante päästva Saksa heategevusorganisatsiooniga

Salvini, kes on ühtlasi siseminister ja mõjuvõimsa parempopulistliku erakonna Liiga esimees, andis eile välja määruse, mis kohustab õiguskaitseorganeid rakendama kõiki vajalikke meetmeid takistamaks Sea Watch 3 aluse sisenemist Itaalia vetesse.

«On kuritegu sundida päästetud inimesi naasma sõjaseisukorras riiki, kus neid ähvardab seadusvastane vangistus ja piinamine. Itaalia soodustab neid metsikusi ja on pöörane, et EL on selle kaasosaline.»