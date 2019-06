Vene rühmitused korraldasid eurovalimiste ajal laiaulatusliku mõjukampaania

Rünnakute omistamine Vene allikatele on tavapäratu, sest üldiselt on EL küberrünnakutest rääkides välisriikidele osutamisel ettevaatlik.

«Trend on pigem see, et suuremahuliste häkkimiste ja lekete asemel on võetud kasutusele hoolikalt sihitud lähenemine, mis kasutab libakontosid ja automatiseeritud tarkvara, et võimendada ühiskonda lõhestavat sisu. Sellega üritatakse mõjutada nii kohalikku tasandit kui radikaliseerida poliitilist debatti,» märkis King.