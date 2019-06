Sri Lanka politseinik mõisteti süüdi alaealise väärkohtlemises

Bogahawatta sundis tüdrukut korduvalt meditsiinilises kontrollis käima, et arstid kinnitaks, et tüdrukut on seksuaalselt väärkoheldud. Kohtu andmetel oli Bogahawatta korduvalt sundinud Sri Lanka lõunapoolsest linnast Akuressa’st pärit tüdrukut valetama ja väitma, et kohalik poliitik oli teda vägistanud.