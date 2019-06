Itaalia näitlejannat Ornella Mutit võib oodata vanglakaristus

Ornella Muti pidi 2010. aastal Verdi teatris esinema, kuid teatas enne etendusi, et on haigeks jäänud ning peab viis päeva lavalt eemal viibima. Kosumise asemel lendas Muti aga Venemaale, et võtta osa heategevusõhtusöögist president Vladimir Putini ja näitleja Kevin Costneriga.

Itaalia appelatsioonikohus mõistis eile Muti pettuses süüdi. Näitlejanna on varem öelnud, et tal ei ole võimalik kompensatsiooni maksta. Pettus seisneb teatrile esitatud tervisetõendis, kus Muti väitis, et kannatab palaviku, köha ja muude tervisehädade all.

Kohus kinnitas eile, et kui Muti ei maksa 500 euro suurust trahvi ning 30 000 euro suurust kompensatsiooni, siis ootab teda kuue kuu pikkune vanglakaristus.

64-aastane Ornella Muti on näidelnud filmides nagu «Flash Gordon» ja «Oscar» ja ilmub tänaseni Itaalias teatrilaval ja kinoekraanil.