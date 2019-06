Fotod: Valgamaa püstitas Tule Tulemise kõrgusrekordi

Kui eile liikus tõrvik esmakordselt rullsuuskadel, siis täna liugles tuli ligi 40 kilomeetrit tunnis Linnamäe oru seikluspargis maa ja taeva vahel. Tehvandi staadioni parklas toimus vanade autode ja mootorrataste näitus, kust tuli liikus edasi 1984. aasta Volga ja mootorrataste eskordiga Sangaste poole. Seal tervitas tuld uhkelt Liivimaa suurpõllumees ja Sangaste mõisnik ja tuntud rukkisordi aretaja krahv Berg.

Otepää kultuurikeskuse juhataja Jorma Riivaldi sõnul oli krahv Berg oma aja visionäär. “Legendi järgi on isegi esimene külmkapp ja külmvagunid, millega Venemaale kaupa veeti, just krahv Bergi leiutatud,” rääkis Riivald. Ta lisas, et krahv oli lausa nii jõukas mees, et oli lausa Eesti esimese auto omanik. Koos krahviga tervitasid tuld kohalikud rahvatantsijad. Lisaks jagas Sangaste kultuurimaja perenaine Raili Mandli iseküpsetatud Sangaste rukkileiva palu.

Krahv Berg asus Keeni pargi poole teele koos kaariku ning hobuse Doriaga, kus temaga liitus Otepäält pärit August Gailiti Nipernaadi jalgrattal. Koos liiguti Otepää ja Valga valla piiri äärde, kus tuli anti hoida Valga vallale. Koos kohalike jalgratturite saatel sõideti edasi Õru puhkealale, kus tuld tervitasid, Vanemuise kandle saatel, tantsurühm Murueide tütred ja kohalikud kooliõpilased.

Tsirguliina kooli ees süüdati pidulik tõrvik kauaaegsetele kooliõpetajatele Villem Alpi ja Alviine Läti auks nende nimeliste pinkide juures. Õpetajatele esinesid rahvatantsurühmad Midrilinnud ja Madli, segakoor ja Tsirgulinna kooli mudilased.

Edasi liikus tuli Valga keskväljakule, kus laulumehe Andre Maakeri esituses kõlasid töötlused laulupeolauludest ning kohalikud ratturid viisid tulest süüdatud mälestusküünla Luke kalmistule, õpetaja Janis Cimze ausamba jalamile. Samuti süüdati küünal Säde pargis tantsumemm Minni Vähi mälestuspingi juures.

Valgamaa kuraatori Eha Mandeli sõnul on tule hoidmine suur vastutus kogu maakonnale koos selle mitmekesise rahvaga. “Siin on loendatud üle 40 rahvuse, eriti Valga linnas, kes on kõik säde silmas Eesti laulu- ja tantsupeo tuld tervitama tulnud”.

“Ma soovin, et Valgamaal ikka jätkuks lauljaid ja tantsijaid ning pillimehi, kes seda tuld alati endas kannavad ja seda säravana hoiavad – see on väga oluline, et mitte ainult Valgamaa, vaid kogu Eesti rahvuskultuur säiliks. Mul on hea meel, et seesuguseid inimesi veel jätkub,” rääkis Mandel. Ta lisas, et tuleb vaid ainult noori veel tagant tõugata.