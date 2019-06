G20 leppis kokku merede plastireostuse vähendamises

Riikide sõnul on sammud vabatahtlikud ja tulemustest teavitatakse kord aastas.

Jaapani keskkonnaminister Yoshiaki Harada kiitis G20 keskkonna- ja energiaministrite kahepäevase kohtumise tulemust: «See on suurepärane, et me suutsime töötada välja reeglid kõigile, ka tõusvatele ja arenguriikidele.»