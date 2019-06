Võrumaa viis juubelitule puusuuskadel savvusanna

Setomaa vallavanem Raul Kudre sõnul on tuli läbi aegade rahvale au teinud. Ta lisas, et kui kõik heasse ilma usuvad, siis ega see tulemata ei jää. Selleks, et soovi kindlustada, sai Peko selga ka laulu- ja tantsupeo vihmakeebi ning ohvrianniks kingiti münte.