Hiina president külastab sel nädalal Põhja-Koread

Tegemist on Hiina riigipea esimese visiidiga Põhja-Koreasse viimase 14 aasta jooksul. Xi kutsus külla Põhja-Korea liider Kim Jong-un, teatas Hiina riigitelevisioon CCTV.

«Hiina ja DPRK (Põhja-Korea) on sõbralikud naabrid,» lisas kanal.

CCTV sõnul on Xi ja Kim jõudnud varasematel kohtumistel «mitme tähtsa konsensuseni» ning kahe riigi suhetes on avatud uus peatükk.

Ajastus paneb Valge Maja ametnikud ilmselt kulme kergitama, sest see toimub nädal enne Jaapanis toimuvat G20 tippkohtumist. Seal peaks toimuma Xi ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine, kus nad oma kaubandussõda arutavad.

Hiina ja Põhja-Korea suhe sai kannatada, kui Hiina toetas ÜRO-s mitut Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioonidepaketti. Viimase aasta jooksul on nad aga üritanud oma suhteid parandada.

Kim on viimase aasta jooksul Hiinas Xi-ga kohtunud neli korda, kuid Xi pole seni samaga vastanud.

Hiina president külastas Põhja-Koread viimati 2005. aastal, kui riigis käis tollane president Hu Jintao.

Xi ise käis Põhja-Koreas 2008. aastal, kuid tollal oli ta asepresident.

Kuid kuna Peking ja Washington on kaubandusvaidluses karvupidi koos, siis tahab Hiina Trumpile meelde tuletada, kui suurt mõjuvõimu omab Hiina Pyongyangis, kellega USA tuumarelvitustamise kõnelusi peab. Need kõnelused on järgmisel aastal uuesti presidendiks kandideerivale Trumpile väga tähtsad.

«Signaal oleks see, et Hiina on jätkuvalt kriitiliselt tähtis osapool,» lausus professor Jingdong Yuan Sydney ülikoolist.

«Hiinat eirata ei saa ja Hiina võib etendada väga tähtsat rolli,» lausus ta AFP-le. Seega võib Xi kasutada Pyongyangi-visiiti kauplemisvahendina USA-Hiina kaubandussõjas, lisas ta.

Külastusega kursis olev allikas ütles, et Peking tahtis väga korraldada istungit enne Xi ja Trumpi kohtumist G20-l. Reisi logistiline pool saadi lukku alles mais.

Viimastel päevadel on sajad sõdurid ja töölised putitanud Pyongyangis asuvat Sõpruse Torni. See on monument miljonitele hiina sõduritele, kelle Mao Zedong oli riiki saatnud päästma Kimi vanaisa Kim Il-Sungi hävingust Korea sõjas.