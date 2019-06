Austria ekskantslerit püüti võltsitud kirjadega Ibiza-skandaali tõmmata

ÖVP peasekretäri Karl Nehammeri sõnul on tõendeid, et tegu on võltsingutega mitmeid. Esiteks oli kirjade saatja aadressiks märgitud e-posti konto, mida ÖVP on aastaid kasutanud vaid kirjade vastu võtmiseks. Lisaks oli kirjade saatmise kuupäevaks märgitud 27. veebruar 2018, esmaspäev, samas kui tegelikult oli mullu sel kuupäeval teisipäev.