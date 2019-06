Kodutu inglane röövis vanglasse pääsemiseks banaaniga panka

Pangateller andiski talle 20-naelastes rahatähtedes kokku 1200 naela ning mees kõndis seejärel esimese ettejuhtuva politseiniku juurde, öeldes, et ta sooritas relvastatud röövi ning tahab, et ta vahistataks. Politseinik olla käskinud tal aga minna politseijaoskonda.

Vonderdelli kaitsja Anne-Marie Garvie toonitas kohtus, et mees ei soovinud kedagi vigastada ning sooritas kuriteo vaid selleks, et tal oleks elamiskoht. Ka polnud tal mingit kavatsust röövitud raha kasutada.

Bournemouthi politsei uurija Andy Hale jäi siiski seisukohale, et see pole piisav Vonderdelli karistuseta jätmiseks. «Isegi kui süüdistatav andis end ise varsti pärast vahejuhtumite politsei kätte ning raha saadi tagasi, oli see ikkagi tellerile väga stressirohke kogemus,» selgitas ta.

Kuigi banaani kasutamine relvana on ebatavaline, pole see siiski ainus juhtum, kui viimastel kuudel on puuvili läinud röövis käiku survevahendina. Iisraelis on esitatud süüdistus mehele, kes röövis hiljuti panka, ähvardades töötajaid väidetavalt granaadiga, mis osutus tegelikult mustaks värvitud avokaadoks.