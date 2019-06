Peojärgse meeleolu võtab hästi kokku lause Lydia Koidula kirjast Friedrich Reinhold Kreutzwaldile: «Papa, mida ka kadedad keeled ja suled ei sisistaks: see oli siiski e e s t i pidu!» Igati õnnestunud laulupidu on eesti rahva ajaloos mänginud olulist rolli, see on olnud laulva revolutsiooni lätteks. Kirjutan seitsmest esimese laulupeoga tihedalt seotud kohast Tartus. Üks neist on tähistatud, kaks tähistatud poolikult ja neli on tähistamata.