ÜRO: Saksamaa ja Katar valmistavad ette Afganistani-sisest dialoogi

USA erisaadik Zalmay Khalilzad on pidanud viimase poole aasta jooksul Talibani esindajatega vähemalt kuus kohtumist eesmärgiga leida lahendus peaaegu 18 aastat kestnud Ühendriikide ajaloo pikimale sõjale.

Peamine komistuskivi läbirääkimistel on endiselt Talibani keeldumine pidada kõnelusi Afganistani presidendi Ashraf Ghani valitsusega, millel on rahvusvaheline toetus, kuid mida ülikonservatiivne liikumine peab USA nukurežiimiks.

«Kõik need jõupingutused tuleb suunata ühe jagatud eesmärgi saavutamisele: ametlike läbirääkimiste alustamine Afganistani valitsuse ja Talibani vahel rahuleppeni jõudmiseks,» lausus Yamamoto, kes tegutseb ka ÜRO peasekretäri Afganistani eriesindajana.

Yamamoto sõnul on «ühine sõnum Talibanile selge: tulge laua taha ja pidage Afganistani valitsusega otsekõnelusi».

ÜRO diplomaat kutsus kõiki riike, «kellel on otsekontaktid või mõju Talibani üle, hoogustama oma jõupingutusi selle eesmärgi saavutamiseks».

Saksamaa ÜRO suursaadiku asetäitja Jürgen Schulz andis mõista, et dialoogi valmistatakse ette Kataris.

«Afganistani-sisese dialoogikonverentsi» korraldamiseks on olemas «suurepärane toetus» Afganistani valitsuselt, teistelt tähtsatelt poliitilistelt jõududelt ja kodanikuühiskonnalt, lausus ta.

Saksa diplomaat lisas aga, et konverentsi teel on ka takistusi, ja rõhutas rahvusvahelise kogukonna vajadust saata Talibanile ja teistele Afganistani osapooltele sõnum sellest, et «on aeg rääkida ühisest tulevikust».