Mõõdukate eurokriitikute esikandidaat Salvinit ei pelga

Kui minna ECRi grupi siseelu juurde, siis mis tundeid tekitab teis brittide lahkumine?

Minusugusele Kesk- ja Ida-Euroopast tulevale inimesele oli see muidugi kurb.

Me oleme Ühendkuningriiki alati pidanud suurepäraseks liitlaseks. Nad on vägagi liberaalse majanduskorra, vaba turu, vaba kaubanduse poolt; nad on Atlandi-ülesed, nad toetavad koostööd USAga; nad on tugevad NATO liikmed.

Ma olen kurb, kuid pean austama referendumi tulemust.

Tšehhi ja euro – kas ühisraha on midagi, millega te kunagi ei liitu?

See on põhjus, miks pakun välja mitme valuutaga liitu. Kui on midagi, millest EL peaks loobuma, siis see on arusaam eurost kui ainsast ametlikust valuutast. Mulle meeldiks, kui meil oleks aluslepingutes punkt, et kõik ELi riikides kasutatavad rahad on võrdsed – olgu see euro, Tšehhi, Taani või Rootsi kroon.

Arvestades, et 75 protsenti mu kaaskodanikest on euro kasutuselevõtu vastu, paistab praeguse seisuga ebatõenäoline, et me kaaluksime tõsiselt eurotsooniga liitumist.

Mida kõigi valuutade võrdseks tegemine teie jaoks tähendab?

See peaks olema õiguslikult kirjas Euroopa lepetes. See viiks olukorrani, kus poleks kohustuslikku vajadust euro kasutuselevõtuks.

Siis, kui te Maastrichti kriteeriumid täidate?

Et te saate, aga ei pea siis euroga liituma (praeguse seisuga on see kohustus, mida näiteks Rootsi rikub – toim). Kui Eesti, Tšehhi ja teised 15 aastat tagasi ELiga liitusid, allkirjastasime liitumisleppe, kus on kirjas, et kuigi tähtaega pole, peame ühel päeval euro kasutusele võtma.

Eesti otsustas liituda. Meile meeldiks, kui meile antaks vabadus otsustada seda mitte teha, kui me ei taha.

Mis tšehhidel euro vastu on?

Neid teevad murelikuks kõik abipaketid ja eraldi eelarvefondid, kõikvõimalikud ideed võlgade jagamisest ning Kreeka või ükskõik millise teise valitsuse võlgade maksmisest.