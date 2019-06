Naftavedajad suurendasid tankerirünnakute järel turvameetmeid

Tankerite ründamine Pärsia lahe piirkonnas teeb laevaomanikud ärevaks, ütles BIMCO laevanduse peaanalüütik Peter Sand. Ta lisas, et äri jätkub siiski suuresti tavapäraselt.

«Loomulikult on nad aina enam mures, kuid paljud neist jätkavad äri nagu nad oleks seda teinud rünnakuteta. Loomulikult aga koos turvalisuse ja julgeolekumeetmetega,» rääkis Sand.

See tähendab, et alused läbivad Hormuzi väina, mis on kõige kitsamas punktis umbes kolm kilomeetrit lai, suurel kiirusel. Tavaliselt võtavad kaubalaevad kütuse säästmiseks seal hoo maha.