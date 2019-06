Kambodža pealinnas asuv surnuaed on koduks ligi 500 inimesele

Nelja lapse ema, 42-aastane Ma Nith tunnistas AFP reporteritele, et ta oli sõnatu, kui sai pärast abielu teada, et tema koduks saab Smor Sani surnuaed.

Alates 1990ndatest on surnuaeda üha rohkem inimesi kolinud. Mõned kolisid surnuaeda pärast seda, kui nende kodud Bassac’i jõkke vajusid, teised sunniti kodudest lahkuma, et teha ruumi uue turu jaoks.

Maailmapanga andmetel ulatus majanduskasv eelmisel aastal 7,5 protsendini. Kõrguvad korterelamud on agulitest rahva välja surunud ja 14 protsenti Kambodža elanikest, kelle sissetulek on vaesuspiirist all pool, on pidaunud elukoha suhtes järelandmisi tegema.

Budismi usu järgijad tuhastavad oma lahkunuid ning surnuaeda on suuremas osas maetud vietnamlasi. Surnuid ei pruugi uued elanikud häirida, aga nende lähedasi küll. Kasvava kogukonna tõttu on paljud oma lähedasi mujale matnud.

Kui Peanh Moeun 19 aastat tagasi surnuaeda kolis oli seal rohkem, kui 300 hauda. Tänaseks on alles vaid 110. 500 elanikuga surnuaias on rohkem elavaid, kui surnuid.

62-aastane Am Sokha tunnistas, et vahepeal süüakse surnute haudadele jäetud toitu. «Siin elamine on turvaline. Turg on lähedal ja meil on vesi ning elekter,» lisas ta.