Teade USA rünnakust jõudis Teheranini läbi Omaani

Omaani ja Iraani võimud vestlesid peatselt pärast New York Timesis ilmunud artiklit, mis teatas, et president Donald Trump on lubanud õhurünnakud Iraani vastu. President võttis viimasel hetkel käsu tagasi.

«Oma sõnumis ütles Trump, et tema on igasuguse sõja vastu ja tahab Teherani võimudega probleemidest rääkida. Iraan vastas kohe, et kõik on kõrgeima juhi Ayatollah Ali Khamenei otsustada,» teatas anonüümseks jääda sooviv ametnik Reutersile.