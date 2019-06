Trump: Iraani pommitamisega ei ole kiiret

«Kümme minuti enne õhulööke ma peatasin need,» märkis president, selgitades, et kindrali sõnul oleks see tähendanud Iraani poolel 150 hukkunut, ning tema pidas seetõttu sellist rünnakut ebaproportsionaalseks.

Trump hoiatas eile, et Iraan tegi drooni alla tulistades suure vea, kuid möönis hiljem, et seda võidi teha eksikombel.

«Mul on raske uskuda, et see oli sihipärane... Mul on tunne, et see oli viga, mida tegi keegi, kes ei pidanuks seda tegema,» ütles Trump Valges Majas.