Putini otsust keelata Vene lennud Gruusiasse tabas Venemaal terav kriitika

«Alates 2019. aasta 8. juulist on Vene lennukompaniidel ajutiselt keelata teha reise Venemaa Föderatsiooni territooriumilt Gruusia territooriumile,» seisis reedel Kremli veebiküljel avaldatud dokumendis.

Kremli teatel on keelu eesmärk «tagada Vene riiklik julgeolek ja kaitsta Vene kodanikke kuritegeliku ja muu ebaseadusliku tegevuse eest». Kreml teatas ka rakkerühma loomisest, mis hakkab juhtima venelaste Gruusiast kojutoomist.

Maaliliste Musta mere kuurortide, rikkaliku rahvusköögi ja helde külalislahkuse poolest tuntud Gruusia on muutunud viimastel aastatel Vene turistide jaoks üheks populaarsemaks sihtkohaks. Eelmisel aastal külastas Gruusiat 1,3 miljonit Vene turisti.

«Turism Gruusias on tõusuteel ja see otsus šokeeris kogu tööstusharu,» ütles reisiagentuuride keti Pink Elephant juht Aleksan Mkrtšjan avalduses.

Samas valitseb tema sõnul Vene turismitööstuses üksmeel, et Gruusia ei ole ohtlik sihtriik. «Grusiinid on kohelnud venelasi traditsiooniliselt hästi,» ütles Tjurina AFP-le.

Liiga vara on hinnata keelust tulenevaid võimalikke kahjusid Vene turismitööstusele, lausus ta.

«See keeld on rumal,» ütles eelmisel aastal Gruusiat külastanud üliõpilane Margarita Semjonova (19) AFP-le, vihjates, et selle tõttu kannatavad tavalised venelased ja Gruusia reisitööstus.

Tuntud kokk ja toidublogi pidav Jelena Tšekaljova nimetas Kremli keeldu šokeerivaks. «Miks otsustavad nad meie eest, mida me ei tohi süüa, kuhu me ei tohi lennata ja kellega me ei tohi sõbrad olla?» kirjutas ta Facebookis.