Peotuli süttib täna Tartu laulupeol

Perensi sõnul on tänaseks laulupeo ümber põimunud ja kujunenud terve eesti kultuur. «Ma usun, et me võime öelda, et laulupidu on üks nendest nähtustest, tänu millele võime öelda, et meie eestlased elame vaba rahvana vabal maal. Hoidkem seda, mida meie esiisad on meile välja võidelnud,» sõnas Perens.