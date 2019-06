Merkel: Saksamaa peab neonatsidele ilma tabudeta vastu hakkama

Saksamaal lasti 2. juunil maha migrantidesse soosivalt suhtunud Kasseli linnavalitsuse ametnik Walter Lübcke, kes kuulus Merkeli konservatiivsesse erakonda Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU). Politsei pidas mõne aja eest tapmises kahtlustatuna kinni 45-aastase neonatsi, kes on seotud varasemate paremäärmuslike motiividega kuritegudega.

Rünnatud või ähvardatud on veel mitut Saksa kohaliku tasandi poliitikut, kes on asüülitaotlejaid tervitanud.

Paar tundi varem oli sotsiaaldemokraadist välisminister Heiko Maas Twitteris hoiatanud, et «Saksamaal on terrorismiprobleem».

«Meie riigis on üle 12 000 vägivaldse paremäärmuslase,» lausus ta ja lisas, et neist rohkem kui 450-l õnnestus jätkata põrandaalust tegutsemist, kuigi «nende suhtes on väljastatud vahistamismäärus».