USA ja Taliban jätkavad kõnelusi sõja lõpetamiseks

USA eriesindaja Afganistani küsimustes Zalmay Khalilzad märkis, et seitsmes kõnelustevoor algab 29. juunil.

«Oma hiljutiste visiitide põhjal Afganistani ja Katari usun ma, et pooled soovivad kiireid edusamme,» kirjutas Khalilzad Twitteris.

Välisministeerium, mis teatas Khalilzadi sõidust enne, kui läbirääkimiste tähtaeg paika sai, kinnitas, et läbirääkimised peetakse tavapäraselt Kataris.

Talibid omalt poolt lubavad tagada, et äärmusrühmitused nagu Al-Qaeda ei kasuta Afganistani terrorirünnakute ettevalmistamiseks.

Taliban ei ole soostunud USA üleskutsetega peatada kõneluste õhkkonna parandamiseks vägivald, vaid on pigem intensiivistanud oma rünnakuid.

Liikumise liider Haibatullah Akhundzada ütles varem Eid al-Fitri läkituses, et Talibani vastupanu okupatsioonile on saavutamas edu.