Põhja-Korea: võitmatule sõprusele Hiinaga pani aluse võitlus Jaapani vastu

Xi külastas Põhja-Koread enne järgmise nädala G20 tippkohtumist Jaapanis, kus tal on kavas kohtuda USA presidendi Donald Trumpiga. Oodatakse, et kohtumise peateema ei ole Põhja-Korea, vaid kahe maailma suurima majanduse kaubandussõda.

Analüütikute sõnul on Xi visiit märguanne Trumpile tema mõjust ja toetusest Kimile.

Põhja-Korea riiklik ajaleht Rodong Sinmun pühendas eilses numbris Xi visiidi teisele päevale viis lehekülge ja kirjutas juhtkirjas, kuidas «Jaapani-vastase võitluse püha ajajärk on muutunud KRDV-Hiina sõpruse vundamendiks».

«KRDV-Hiina suhted on võitmatu sõprus, mis ühendab kindlalt sõjalist kamraadlust ja usaldust,» kirjutas leht, kasutades lühendit Põhja-Korea ametlikust nimest Korea Rahvademokraatlik Vabariik.

Xi kirjutas varem sel nädalal Rodong Sinmunis avaldatud arvamusloos samuti, et kahe riigi kodanikud seisid üheskoos vastu «võõrriigi sissetungile» ja toetasid teineteist püüdlustes sotsialismi poole.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in on samuti öelnud, et iseseisvusvõitlus Jaapani vastu on mõlema Korea riikliku identiteedi tuum.