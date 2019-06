Gruusia president kritiseeris Putinit lendude keelamise eest

«Pinged Thbilisi ja Moskva vahel on kestnud juba pikka aega,» ütles Zurabišvili täna intervjuus telekanalile Euronews. «See ei takistanud 1,5 miljonit Vene turisti Gruusiasse tulemast,» märkis ta.

«Turistidel peaks olema võimalus Gruusiat külastada, kuna neile väga meeldib see riik. Poliitikud ja liidrid peaksid leidma viise, kuidas lahendada probleemi, mis intsidendi põhjustas,» lausus Zurabišvili, selgitades, et peab probleemi all silma Gruusia alade taasühendamist.