Peotuli jõudis Jõgevamaale ujudes

Jõgevamaa kuraator Pille Tutt soovis, et peotuli annaks kogu maa mustale mullale juurde viljakust ja et maa eest hoolitsetaks järjepidevalt. «Lisaks soovin, et meie enda ja traditsioonide järjepidevus kestaks ning et tuli hoiaks koos meie inimesi ja austaks eestlaseks olemist,» rääkis Tutt.