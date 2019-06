Austraalia lubas kaheksal pühasõdalaste lapsel riiki naasta

Tegemist on esimese korraga, kui Austraalia võtab Süüria põhjaosast vastu islamivõitlejate lapsi.

Lastest viis on kurikuulsa islamivõitleja Khaled Sharroufi järglased. Sharrouf sai üle maailma tuntuks fotoga, kui üks tema lastest hoiab maharaiutud pead.

Austraaliasse tuuakse Sharroufi alla kümneaastane poeg ja kaks tütart, kellest 17-aastane Zainab on rase. Lisaks on Zainab juba niigi kaks last.