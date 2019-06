Mustveel läbib peotuli kahte unustuste hõlmast päästetud tulealtarit

Mustvee kultuurikeskuse juhi Laidi Zalekešinasõnul loodi Voorel Matsemäe tulealtar Eesti Vabariigi 20. sünnipäevaks nende auks, kes Vabadussõjas langesid ja Eestile vabaduse võitlesid. «Matsemäe tulealtar on looduslik ja pärimuslik väärtpaik, kus on peetud võidupüha ning korraldatud laulupäevi, kuid 1950-ndate keskpaigas hävitas altari nõukogude võim. Tänaseks on pühapaik taastatud ja kasutuses,» rääkisZalekešina.

Samuti on Kääpa tulealtar loodud Eesti Vabariigi algusaastatel Vabadussõjas võidelnute auks. Sihtasutuse Kalevipoja Koda juhatuse esimees Annika Oras meenutas, et Kääpa tulealtar leiti paar aastat tagasi Teeme Ära talgupäeva raames koristustöid tehes.

«Tuli välja üks kivihunnik ning hakati uurima, mis see on ja miks see seal on – see oli täiesti võssa kasvanud ja ära peidetud. Nüüdseks oleme altari metsikust loodusest välja toonud ning altari sepistatud kivialuse taastanud,» ütles Oras.