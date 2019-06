Praeguseks on Euroopa Eestlaste Koor kasvanud nii suureks, et selle kodulehelgi jääb esimesena silma hoiatus, et kuni laulupeoni uusi liikmeid vastu ei võeta. Koori tegevjuht Anneli Aken põhjendas, et lauljaid on juba praegu nii palju, et puht füüsiliselt ei mahu enam koos harjutamagi. «Õhk saab otsa, toolid ei mahu tuppa,» ütles ta.