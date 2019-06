ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus vaoshoitusele ja dialoogile Pärsia lahel

Iraani suursaadik ÜRO juures Majid Takht Ravanchi ütles New Yorgis ajakirjanikele, et USA peab lõpetama «oma majandussõja iraani rahva vastu».

Julgeolekunõukogu ütles avalduses, et kõik piirkonna riigid «peavad ilmutama maksimaalset vaoshoitust, rakendama meetmeid ja astuma samme eskalatsiooni ja pingete vähendamiseks».

Trump ütles reedel, et USA oli pärast drooni allatulistamist valmis sõjaliseks löögiks Iraani vastu, kuid loobus sellest, kuna see poleks olnud proportsionaalne samm. Presidendi märkused süvendasid kartust, et Washington ja Teheran liiguvad sõjalise kokkupõrke kursil.