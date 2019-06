Telliskivis haavata saanud taksojuht on koomast ärganud

Mõne päeva taguse andmete järgi viidi viga saanud Takso 24 taksojuht Sergei pärast õnnetust kunstlikku koomasse. Ent ta on sellest vahepeal ärganud.

Lähedaste sõnul on Sergei kontaktivõimeline. «Täna on seis stabiilne, kuid endiselt raske,» kõlab olukorra kirjeldus. Perekond on haiglas tema kõrval.