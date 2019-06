Väikeses kooliperes on tavaline, et igal õpetajal on mitu ametit, nii on ka Kauksi põhikooli lastekoori dirigendiks koolidirektor Jaanus Prükk ise. Prükk on koori juhatanud juba 1980. aastast ja laulupeolegi on lastekooriga jõutud üheksa korda.