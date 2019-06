Laulu- ja tantsupeo tuli jõudis peorongis Ida-Virumaale

«Arvestades tööpäeva on rõõmustav, et peotuld on tulnud tervitama niivõrd palju inimesi ja tundub, et igal pool on inimesed tuld väga oodanud,» ütles Kõllo. Ta lisas, et rohkelt rahvast on märgata olnud isegi väiksemas kohas nagu näiteks Tudulinna, mille tegi sümboolseks ka hiljutine Tudulinna kooli sulgemine. Tudulinnas mälestuste paigas süüdati peotulest küünlad lahkunud Jõhvi kultuuritegelastele.