Merkel on valmis loobuma oma kandidaadist EK presidendi kohale

«Euroopa Komisjoni presidendiks saavad kandideerida ainult need, kelle on esitanud Euroopa Ülemkogu, ma ei tee seda ettepanekut üksi,» ütles ta.

Merkel avaldas lootust, et valimisprotsessis austatakse siiski Spitzenkandidati ehk esikandidaadi põhimõtet, mis tähendaks, et Euroopa Parlamendi valimistel kõige paremini esinenud partei saab esimesena õiguse Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale.

«Aga ma ei oska öelda, kas see õnnestub. Asjad on väga keerulised, nii et me peame jätkama lahenduse otsimist,» sõnas Saksa valitsusjuht.