Viieaastane Emma: laulupeol ei tohi olla kurb

Emma Kannik on viieaastane, seega tänavuse laulupeo kõige noorem osaleja. Vanemad tajusid tütre laulusoovi ja panid ta laulukoori, kui ta oli kaheaastane. Noorim laulupeoline vastab küsimusele, millal ta laulma hakkas, niimoodi: «Siis, kui ma laulma hakkasin.»

Esimene koor ei sobinud Emmale ajaliselt, aga ta vanemad pidasid läbirääkimisi ja tüdruk sai õhtusesse laulurühma. Nüüdseks on ta juba kolm hooaega Tallinna Musamari mudilaskooris käinud.

Tüdruk teab, et laulupeole tuleb palju poisse ja tüdrukuid, kuid pole neid kokku lugenud, sest see on ikkagi tema elu esimene laulupidu. Ta tahaks laulda täpselt kaare all. «Seal ei tohi kurb olla, sest seal on hästi tore,» teab Emma, mis laulupeol toimub. Ta ei karda suurt rahvamassi, kuid väike hirm on, et võib-olla hakkab tal seal igav. Hirmust üle saamiseks annab Emma soovituse: tuleb lihtsalt mõelda, et sa saad hakkama.

Kuna kõige noorem osaleja ei oska veel täiskasvanute moodi ehk kiirelt lugeda ega tunne veel noodikirja, käib laulude harjutamine nii, et õpetaja laulab ette ja Emma kordab järele. «Alguses ma harjutan ja siis jääbki meelde. Enne laulutundi me harjutame õpetajaga ja siis täpsemalt,» ütleb Emma. Tema lemmikud laulupeo selleaastasest repertuaarist on «Naerulohkudega maailm» ja «Ilus oled, isamaa».