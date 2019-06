Tusk liberalismi vananenuks ei pea

Putin oli usutluses ajalehele Financial Times öelnud, et liberaalne idee on vananenud ja vastuolus sellega, mida inimesed kogu maailmas tahavad.

Tusk naljatas, et suutis tänu ajavahele läbi lugeda terve intervjuu, kuid muutus seejärel kiiresti tõsiseks, asudes Putinit sarjama.

«Ma pean nentima, et olen sügavalt eri meelt peamise argumendiga, et liberalism on vananenud,» märkis Tusk.

«Kes iganes nimetab liberaalset demokraatiat vananenuks, väidab ühtlasi, et vabadused on vananenud, et õigusriik on vananenud, et inimõigused on vananenud,» lisas ELi juht.

«Need on eurooplaste kesksed ja elujõulised väärtused. Mida ma tõesti vananenuks pean, on autoritaarsus, isikukultus ja oligarhide võim, isegi kui see vahel võib näida tõhus,» ütles Tusk.

Tuski kommentaaride toon haakub samas hästi tänavuse G20 tippkohtumisega Osakas, kus liidritel seisavad ees vaidlused kaubanduse, välispoliitika ja kliimamuutuse üle.

«Liberaalid ei saa lihtsalt dikteerida igaühele kõike niimoodi, nagu nad on seda viimastel aastakümnetel teinud,» sõnas Vene riigipea varem usutluses Briti ärilehele Financial Times.

Ta kritiseeris Saksa kantsleri Angela Merkeli otsust lubada Saksamaale üle miljoni migrandi, nimetades seda tähtsaks veaks.

Samas kiitis Putin USA presidenti Donald Trumpi jõupingutuste eest peatada migrantide voog Mehhikost.

«Liberaalne idee eeldab, et mitte midagi ei tule teha. Migrandid võivad tappa, rüüstata ja vägistada karistamatult, sest nende õigusi migrantidena tuleb kaitsta,» ütles Vene president.

«Liberaalne idee on muutunud vananenuks ja sattunud vastuollu elanikkonna ülekaaluka enamuse huvidega,» sõnas ta.