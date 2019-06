Vladimir Putin: liberalism on aegunud idee

Venemaa president Vladimir Putin on kuulutanud, et rahvuslik populism on tõusev trend Euroopas ja Ameerikas ning liberalism on ideoloogilise jõuna väsinud. G20 kohtumise eel Osakas Financial Timesile antud intervjuus nentis Putin, et liberalism on oma eesmärgi üle elanud ning rahvas on immigratsiooni, avatud piiride ja multikulturalismi vastu pööranud.