Lääne-Virumaal tervitavad NATO liitlassõdurid peotuld ühislauluga

Liitlasvägede koori dirigendi Keio Soomelti sõnul on NATO sõdurid vaatamata eesti keele raskusele saanud laulmisega väga hästi hakkama. «Laul on küllaltki pikk, mistõttu on raskeid eestikeelseid sõnu vaja hääldada rohkelt. Siiski regilaululiku stiili poolest on viis hõlpsalt omandatav ja mehed väga püüdlikud,» rääkis Soomelt.