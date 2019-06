Tapa pritsumaja tornist kraanaga alla toodud tuli jõudis soomukiga Järvamaale

Eile õhtul Tapa pritsumaja torni ööbima jäänud XXVII laulu- ja XX tantsupeo «Minu arm» tuli toodi hommikul alla tuletõrjekraana abil. NATO liitlassõdurid kandsid tule käest kätte sõjaväesoomukisse, millega saadeti tuli Amblasse, et anda see seal üle Järvamaale hoida. Tuli liikus edasi läbi Paide linna kultuurilooliste paikade Türi valda. Õhtuks jääb tuli ööbima Türi linna Püha Martini kirikusse, et homme jätkata teekonda Järva vallas.