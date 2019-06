Venezuela allikad: kõnelused ummikseisu lahendamiseks jätkuvad

Anonüümseks jäänud allikad ütlesid, et kõneluste koha otsustab Norra valitsus, kes on juhtinud vahenduspüüdlusi ja võõrustas kaht kõnelustevooru mais.

Kuigi Barbados on eelistatud koht, võib see veel viimasel hetkel muutuda, ja ka järgmine voor korraldatakse Norras, sõnas üks allikas.

Venezuela opositsiooniliider Juan Guaidó ei usu läbimurdesse kõnelustel ja on rõhutanud, et nende eeltingimuseks on ennetähtaegsete presidendivalimiste korraldamine, millega aga praegune riigipea Nicolás Maduro nõus ei ole.