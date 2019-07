EL ei suutnud tippjuhtide valimisel patiseisu lahendada

Macron ütles ajakirjanikele, et kogu öö kestnud tippkohtumine jätab mulje, et «Euroopa ei ole tõsiseltvõetav», kuna kohtumine lõppes ummikseisuga.

Ta lisas, et blokeerib igasuguse katse Euroopa Liidu liikmete arvu suurendada, enne kui blokki pole põhjalikult reformitud.

Saksa kantsler Angela Merkel märkis, et tasub kulutada pisut rohkem aega, et saavutada Euroopa Liidu tulevaste juhtide suhtes laiapõhjalisem konsensus.

Tema sõnul «oli suuri liikmesmaid, kellele tänased ettepanekud ei sobinud». Kantsler lisas, et kuigi häälte üldarvuga on võimalik suuri liikmesriike eirata, ei oleks see mõistlik.