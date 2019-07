Laulupeole on müüdud üle 60 000 pileti

«Pileteid on müüdud peonädala alguseks rohkem kui varasemate pidude eel samaks ajaks. Laulupeole saab pileteid osta ka väravast, kuid mõistlik on siiski järjekordasid vältida ja pilet eelmüügist osta. Internetist ostetud piletite puhul tuleks veenduda, et kaasa on võetud ikka piletid, mitte arve. Piletid on äratuntavad triipkoodi järgi,» täpsustas Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse juhataja Sten Weidebaum.