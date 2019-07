Meteoroloogid: läinud kuu oli kuumim juuni maailmas

Copernicuse uurijad ütlesid, et keeruline on rekord «otse» kliimamuutusele omistada, kuid üks teine rahvusvaheline teadlastegrupp teatas teisipäeval, et kliimamuutus tegi kuumalaine vähemalt viis korda tõenäolisemaks.

«Meie andmed näitavad, et temperatuurid Edela-Euroopa regioonis olid juuni viimasel nädalal ebatavaliselt kõrged,» ütles C3S juht Jean-Noel Thepaut. «Kuigi see on erakordne, näeme me kliimamuutuse tõttu selliseid sündmusi tõenäoliselt rohkem.»